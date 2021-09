Đà Nẵng phong tỏa: 'Ma men' vác cuốc đuổi đánh lực lượng phòng chống dịch

Trong công trình này có 4 công nhân trực, bảo vệ tài sản công trình. UBND P.Hòa Hiệp Nam đã phân công tổ công tác thường xuyên thăm hỏi, nắm tình hình để kịp thời giải quyết khó khăn về lương thực, thực phẩm trong thời gian TP phong tỏa dài ngày.

Trung úy Lê Duy Khang đã gọi công an phường đến khống chế Hưng, áp tải về phường xử lý.

Hưng khai nhận do ăn nhậu, say xỉn nên mất kiểm soát, đã gây gổ người trong nhà, đuổi đánh tổ hỗ trợ. Hiện Công an Q.Liên Chiểu đang củng cố hồ sơ xử lý Hưng hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, năm 2020, cũng tại P.Hòa Hiệp Nam, các thành viên trong một gia đình đuổi đánh lực lượng công an và cán bộ phường trong mùa dịch Covid-19 cũng đã bị khởi tố.