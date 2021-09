Bắt giam cán bộ phường đưa người quen vào danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Tối 4.9, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hồng Sơn (51 tuổi, thường trú P.Phú Hữu, TP.Thủ Đức; là cán bộ phụ trách lao động, thương binh và xã hội của UBND P.Phú Hữu) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.