Ngày 20.7, có 4.789 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 35 tỉnh/thành

4.789 ca mắc Covid-19 mới do lây nhiễm trong nước, gồm: tại TP.HCM 3.322 ca, Bình Dương 578 ca, Đồng Nai 162 ca, Tiền Giang 133 ca, Đồng Tháp 66 ca, Đà Nẵng 61 ca, Khánh Hoà 53 ca, Hà Nội 46 và Long An mỗi tỉnh/thành có 46 ca, Cần Thơ 45 ca, Vĩnh Long 43 ca, Phú Yên 39 ca, Bến Tre 34 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 26 ca, Ninh Thuận 22 ca, Kiên Giang 20 ca, Bình Thuận 14 ca, Hậu Giang và Đắk Lắk mỗi tỉnh có 10 ca, Vĩnh Phúc 9 ca, An Giang và Nghệ An mỗi tỉnh có 8 ca, Bình Phước 6 ca, Bạc Liêu và Bắc Ninh mỗi tỉnh có 4 ca, Lâm Đồng 3 ca.