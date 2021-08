Ngày 20.8, thêm 10.650 ca mắc Covid-19 tại 43 tỉnh, thành

Trong đó, Bình Dương có 4.223 ca, TP.HCM 3.375 ca, Đồng Nai 686 ca, Long An 495 ca, Tiền Giang 367 ca, Đà Nẵng 167 ca, Đồng Tháp 156 ca, Cần Thơ 147 và Khánh Hòa đều có 147 ca. Tây Ninh 122 ca, An Giang 111 ca, Hà Nội 72 ca, Nghệ An và Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh có 61 ca, Bến Tre 59 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 57 ca, Đắk Lắk 56 ca, Trà Vinh 47 ca, Bình Thuận 29 ca, Phú Yên 27 ca, Vĩnh Long 23 ca, Bắc Giang 18 ca, Quảng Nam 17 ca, Hà Tĩnh 15 ca, Kiên Giang và Bình Định mỗi tỉnh có 14 ca, Bình Phước 11 ca, Bắc Ninh và Gia Lai mỗi tỉnh 10 ca, Quảng Ngãi 9 ca, Thanh Hóa 3 ca, Ninh Bình và Sơn La mỗi địa phương có 2 ca.