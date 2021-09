Ngày 20.9 ghi nhận 8.868 ca mắc Covid-19, thấp nhất trong 1 tháng qua

Trong số ca mắc mới, TP.HCM có 5.171 ca , Bình Dương 1.410 ca, Đồng Nai 869 ca, Long An 268 ca, Tiền Giang 211 ca, Kiên Giang 175 ca, Đắk Lắk 113 ca, An Giang 100 ca, Cần Thơ 48 ca, Quảng Bình 35 ca, Tây Ninh 32 ca, Bình Thuận 28 ca, Đắk Nông 27 ca, Bình Định 23 ca, Khánh Hòa và Đồng Tháp mỗi tỉnh có 19 ca, Quảng Ngãi 16 ca, Phú Yên 15 ca, Bạc Liêu 8 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 7 ca, Vĩnh Long 4 ca, Thanh Hóa 2 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó gồm: Bình Dương giảm 922 ca, TP.HCM giảm 325 ca và An Giang giảm 187 ca.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm: Đắk Lắk tăng 113 ca, Tiền Giang tăng 109 ca và Kiên Giang tăng 24 ca.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.160 ca/ngày.

Theo thông báo, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 695.744 ca nhiễm, với tỷ lệ 7.070 ca nhiễm/1 triệu dân, đứng thứ 156/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4 đến nay) có 691.285 ca nhiễm ghi nhận trong nước.

6 tỉnh, thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang và Hà Tĩnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm: TP.HCM có 341.699 ca, Bình Dương 179.705 ca, Đồng Nai 40.842 ca, Long An 30.596 ca và Tiền Giang 13.270 ca.

Về số bệnh nhân tử vong, theo báo cáo của các Sở Y tế, hôm nay ghi nhận 215 ca tử vong. Trong đó, TP.HCM 163 ca; Bình Dương 36 ca; Bình Thuận , Long An và Kiên Giang mỗi tỉnh 3 ca; Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu mỗi nơi 2 ca; Bạc Liêu, An Giang và Nghệ An mỗi tỉnh 1 ca.

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 234 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam từ đầu dịch đến nay là 17.305 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc, cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).