Ngày 21.8 ghi nhận 11.299 ca mắc Covid-19 tại 39 tỉnh, thành

Trong số mắc trong nước công bố hôm nay, Bình Dương có 4.505 ca, TP.HCM 4.084 ca, Tiền Giang 589 ca, Đồng Nai 551 ca, Long An 393 ca, Đà Nẵng 197 ca, Đồng Tháp 109 ca, Cần Thơ 100 ca, Tây Ninh 83 ca, Hà Nội và Khánh Hòa mỗi địa phương 76 ca, An Giang 71 ca, Nghệ An 60 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 57 ca, Phú Yên 45 ca, Bến Tre 42 ca.