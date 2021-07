Khởi động chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19

Ông Long yêu cầu Tiểu ban An toàn tiêm chủng phải tập huấn cho lực lượng cán bộ tiêm chủng toàn tuyến về an toàn tiêm chủng và xử lý an toàn sau tiêm chủng; tập huấn về xử trí các trường hợp phản ứng không mong muốn sau tiêm chủng. Bố trí tiêm theo cụm để đảm bảo khoảng cách tiếp cận nhất định giữa điểm tiêm chủng với cơ sở cấp cứu, để phối hợp nhanh nhất khi cần. Bên cạnh đó, tiểu ban này phải tăng cường giám sát chặt chẽ các điểm tiêm, đảm bảo an toàn mới được khởi động điểm tiêm (có đo huyết áp, nhiệt độ , chuẩn bị sẵn bơm kim tiêm có Adrenalin xử trí sốc phản vệ…). Tiểu ban này cần thường trực 24/24 để sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới.