Ngày 22.9, Ninh Thuận đón các thai phụ, phụ nữ đang nuôi con nhỏ từ TP.HCM về quê

Ngày 18.9, Công an Q.Sơn Trà (TP. Đà Nẵng ) bàn giao bị can chiếm đoạt tài sản, trốn truy nã trong khu vực phong tỏa, cho Công an H.Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) thụ lý theo thẩm quyền.