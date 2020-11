Ngày 23.5.2021 bầu cử Quốc hội khóa XV

Với 443/466 đại biểu tán thành, QH đã thông qua dự án luật Bảo vệ môi trường sửa đổi gồm 16 chương và 171 điều. Điều đáng chú ý là kiến nghị của nhiều tổ chức, chuyên gia về việc cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) phải công khai báo cáo này như đang thực hiện tại luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã không được ban soạn thảo tiếp thu.

Tại khoản 2 điều 38 dự thảo luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), cơ quan thẩm định báo cáo ĐTM chỉ có trách nhiệm “công khai trên cổng thông tin điện tử quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, trừ các thông tin liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”. Luật mới thông qua quy định việc công khai các báo cáo ĐTM được luật vừa sửa đổi quy định cho doanh nghiệp, chủ dự án.

Trong ngày 17.11, Tổng thư ký QH đã gửi xin ý kiến đại biểu (ĐB) về việc có cần thiết ban hành luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Theo kết quả công bố chiều 17.11, chỉ có 96/393 ĐB cho rằng cần thiết ban hành luật này (chiếm 19,96%). Ngoài vấn đề có cần thiết ban hành luật hay không, Tổng thư ký QH cũng xin ý kiến ĐBQH về có đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án luật nêu trên hay không. Kết quả, có 206/393 ĐB không đồng ý (chiếm 42,83% tổng số ĐBQH); 169/393 ĐB đồng ý (chiếm 35,14% tổng số ĐBQH).

Trước đó, trong số 30 ý kiến góp ý về dự án luật nêu trên tại hội trường sáng cùng ngày, đa số ĐBQH không đồng tình việc xây dựng luật. Nhiều ĐB đề nghị Ủy ban Thường vụ QH xin ý kiến ĐBQH về việc có thực sự cần thiết ban hành luật hay không.

Theo dự án luật trình QH, Bộ Công an muốn thống nhất khoảng 700.000 người thuộc 3 lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, công an bán chuyên trách dôi dư hiện nay thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Biên chế của lực lượng mới là khoảng 1,5 triệu người. Theo tính toán của Bộ Công an so với quân số theo luật định của 3 lực lượng nêu trên là 2 triệu người thì lực lượng mới sau khi được thành lập sẽ giảm 500.000 người. Bên cạnh đó, theo Bộ Công an, trung bình hằng tháng, các địa phương chi hỗ trợ cho một chức danh thuộc lực lượng này khoảng 300.000 đồng từ ngân sách nhà nước. Do đó, nếu giảm 500.000 người thì hằng tháng, toàn quốc sẽ cắt giảm được khoảng 150 tỉ đồng từ ngân sách chi trả hỗ trợ hoạt động của các lực lượng tham gia bảo đảm trật tự trị an cơ sở.