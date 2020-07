Ngày mai, nắng nóng gay gắt gia tăng diện rộng ở Trung bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo nhiệt độ cập nhật lúc 13 giờ hôm nay, 6.7, nhiệt độ cao nhất đo được tại H.Hương Khê (Hà Tĩnh) là 38,9 độ C; tại H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) là 38,8 độ C.

Khu vực Nghệ An cũng là vùng trọng tâm nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại H.Con Cuông là 37,6 độ C; tại H.Quỳ Hợp là 37,1 độ C.