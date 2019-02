Ngày Tết, thăm ngọn hải đăng cổ kính nhất Việt Nam

Đó là ngọn hải đăng Hòn Khoai nằm trên đảo Hòn Khoai (Tân An, Ngọc Hiển, Cà Mau), đang được Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ (Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam) quản lý.