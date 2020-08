Nghệ An cách ly một giáo viên người Nam Phi về từ Đà Nẵng bị ho, sốt

Sáng 6.8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với một nữ giáo viên 27 tuổi (quốc tịch Nam Phi) đi du lịch Đà Nẵng về Nghệ An có biểu hiện ho, đau họng, khó thở. Hiện người này đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung tâm bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.