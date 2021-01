Nghệ An: Chồng và con trai tử vong tại nhà riêng, vợ bị thương nặng

Trưa 16.11, thông tin từ UBND xã Quỳnh Hoa (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ nghi án khiến 2 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ sáng nay, 16.1, người dân ở xóm 1 (xã Quỳnh Hoa) phát hiện có đám cháy tại nhà anh Võ Văn C. (37 tuổi) liền chạy đến dập lửa. Lúc này, cửa nhà bị khóa bên trong.

Mọi người cố gắng gọi cửa nhưng không nghe tiếng trả lời nên đã phá cửa để vào nhà. Bên trong căn nhà, chị Nguyễn Thị T. (39 tuổi) nằm bất động dưới sàn, trên người có nhiều vết thương.

Trong nhà tắm, anh C. và con trai 10 tháng tuổi đã tử vong trong tình trạng bị cháy đen. Chị T. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị lún hộp sọ, đa chấn thương, trên người có nhiều vết rách, nghi do bị vật nặng đập vào.

Sự việc được trình báo với cơ quan công an và lực lượng công an ngay sau đó có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân địa phương cũng cho biết, vợ chồng anh Võ Văn C. có 3 người con. Anh C. làm thợ xây, chị T. làm nghề tự do.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khẩn trương điều tra, làm rõ.