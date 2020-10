Nghệ An: Điều tra vụ án con trai sát hại mẹ rồi tự sát

Chiều 7.10, thông tin từ Công an H.Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Nghệ An điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phú Sơn (H.Tân Kỳ) khiến một người tử vong, một người bị thương. Nạn nhân là mẹ ruột của nghi phạm.