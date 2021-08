Nghệ An đón 231 người về từ TP.HCM bằng chuyến bay đầu tiên

Chiều 3.8, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Nghệ An cho biết, chuyến bay đầu tiên đón người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ TPHCM về quê Nghệ An sẽ cất cánh lúc 16 giờ chiều nay.

Số công dân được đón trong chuyến bay đầu tiên này gồm 96 trẻ em, 31 phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ, 28 người cao tuổi và người khuyết tật, 6 người có bệnh hiểm nghèo và những người nhà đi cùng để chăm sóc.

Sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay Vinh, số người này sẽ được đón và chở đến cách ly tập trung tại một khách sạn ở TX.Cửa Lò (Nghệ An). Kinh phí chuyến bay và chi phí cách ly, xét nghiệm đều do tỉnh Nghệ An hỗ trợ.

Đến nay đã có gần 19.000 người đăng ký được về quê thông qua website dangkyveque.nghean.gov.vn. Trong đó, số người đang ở TP.HCM là 7.871, Bình Dương 6.982 người, Đồng Nai 2.058 người và các tỉnh khác là 1.649 người.

Lượng người đổ về quê Nghệ An bằng xe máy trong chiều 2.8 tại cầu Bến Thủy 2 ẢNH: K.H

Nghệ An đã rà soát và ưu tiên 1.000 người yếu thế được đón đợt 1. Dự kiến ngày 5.8, chuyến bay thứ 2 sẽ tiếp tục chở số người còn lại về quê.

Trong khi đó, 3 ngày qua, Nghệ An đón gần 700 người từ các tỉnh phía Nam về quê bằng xe máy đi theo tuyến quốc lộ 1A. Tỉnh Nghệ An đã tổ chức xe ô tô trung chuyển tại đầu cầu Bến Thủy 2 (TP.Vinh), dùng xe tải để chở xe máy, xe giường nằm và xe buýt chở người về các huyện.