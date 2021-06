Nghệ An dừng các hoạt động không thiết yếu ở 5 huyện, thị

Chiều 7.6, UBND tỉnh Nghệ An phát văn bản hỏa tốc hướng dẫn một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 8.6, tạm dừng các hoạt động vận tải hành khách gồm xe buýt, xe khách tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch từ Nghệ An qua Hà Tĩnh và ngược lại.

5 huyện thị, gồm: TP.Vinh, TX.Cửa Lò, H.Hưng Nguyên, H.Nam Đàn và H.Nghi Lộc tạm dừng các hoạt động dịch vụ cắt tóc, gội đầu, các cơ sở thẩm mỹ ; các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê chỉ được phép bán cho khách mang về.

Tại cuộc họp khẩn bàn các biện pháp chống dịch vào sáng cùng ngày, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, tại Hà Tĩnh mới xuất hiện 9 bệnh nhân, trong đó có 2 ca bệnh chưa rõ nguồn lây

Do đó, Nghệ An có nguy cơ rất cao xảy ra dịch khi số lượng công dân Hà Tĩnh sang Nghệ An làm việc, buôn bán, khám chữa bệnh… và ngược lại là rất lớn.