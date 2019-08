Nghệ An: Khởi tố thêm 2 cán bộ vụ làm giả hồ sơ lấy tiền đền bù

Ngày 21.8, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ làm giả hồ sơ để lấy tiền đền bù, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Thiện (nguyên Trưởng Phòng TN-MT, nay đã chuyển sang Trưởng Phòng Tư pháp huyện Yên Thành) và Phan Văn Minh (nguyên Phó Phòng TN-MT huyện Yên Thành) để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.