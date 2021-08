Nghệ An: Phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 từ xét nghiệm sàng lọc cộng đồng

Sáng 30.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua, Nghệ An ghi nhận thêm 45 ca nhiễm Covid-19 , trong đó có 38 ca từ xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng. Như vậy, trong vòng 24 giờ qua, Nghệ An có thêm 102 ca nhiễm, chủ yếu tập trung ở TP.Vinh.