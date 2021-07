Hậu Giang thiết lập 6 vùng cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19

Phạm vi cách ly tại TT.Mái Dầm như sau: Vùng cách ly y tế 70 hộ dân (276 nhân khẩu) tại khu vực hai bên tỉnh lộ 925 thuộc ấp Phú Xuân (đoạn từ ngã tư Mái Dầm đến Trường tiểu học Đồng Khởi); vùng cách ly y tế 90 hộ dân (335 nhân khẩu) hai bên quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc ấp Phú Xuân (đoạn từ cầu Mái Dầm đến cầu Ngã Bát Nam Sông Hậu); vùng cách ly y tế 75 hộ dân (287 nhân khẩu) tại khu vực hai bên đường lộ nông thôn Ngã Bát thuộc ấp Phú Xuân và ấp Phú Xuân A (đoạn từ cầu Bồ Câu đến cầu Ngã Bát nhỏ).

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hậu Giang giao UBND H.Châu Thành, UBND TX.Long Mỹ chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở GTVT Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị có liên quan thiết lập chốt kiểm soát, thực hiện kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly y tế và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội…