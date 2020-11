Nghệ An: Truy bắt đối tượng hình sự nguy hiểm trốn khỏi nhà tạm giữ

Chiều 22.11, thông tin từ Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phát thông báo tìm kiếm và truy bắt một nghi phạm là đối tượng hình sự nguy hiểm vừa trốn khỏi nơi giam giữ của công an huyện.

Nghi phạm bỏ trốn là Trần Nhạc (26 tuổi, ngụ P.Phú Hậu, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), bị Công an H.Quỳnh Lưu bắt giữ cách đây khoảng 1 tháng liên quan đến ma túy. Chiều tối 22.11, lợi dụng lúc công an kiểm tra nơi giam giữ, Nhạc đã bỏ trốn khỏi nhà tạm giam Công an H.Quỳnh Lưu.

Trong thông báo, Công an H.Quỳnh Lưu cho biết, Nhạc nói giọng Huế, cao 1m65, màu da ngăm đen, mặt gãy, hơi móm. Khi bỏ trốn, Nhạc mặc quần bò xanh đen, áo phông cộc tay màu xám đen, cắt tóc đầu đinh. Đây là đối tượng hình sự nguy hiểm.

Công an phát hiện Nhạc lần gần nhất là ở khu vực cánh đồng phía sau cây xăng xã Quỳnh Hồng (H.Quỳnh Lưu).

Công an H.Quỳnh Lưu đề nghị người dân nếu phát hiện nghi phạm Nhạc thì thông báo ngay cho Công an H.Quỳnh Lưu qua số điện thoại 0942231888 hoặc 0906287222.