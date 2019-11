Bắt giữ Lâm Văn Hải, đối tượng đặc biệt nguy hiểm, trốn truy nã suốt 36 năm

Vào ngày 24.3.1983, Hải cùng Lương Thanh Dũng, Nguyễn Văn Phước và Nguyễn Văn Vũ (cùng ngụ Tây Ninh) bàn bạc đi cướp lấy tiền tiêu xài.

Sau đó, cả nhóm đến nhà của Lê Thị Ba (ngụ ấp Long Thời, xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành; bà ngoại Dũng) để thực hiện hành vi cướp tài sản. Đến nơi, phát hiện anh Nguyễn Văn Tài (cháu bà Ba) nên Hải cùng đồng bọn dùng dây điện khống chế, trói vào cột nhà cùng với bà Ba. Tiếp đó, cả nhóm dùng dao cạy tủ lục soát tìm tiền, vàng nhưng không thấy nên lấy 1 xấp vải và 1 xe đạp.

Khi bà Ba tri hô, nhóm người này dùng búa đánh vào đầu làm nạn nhân tử vong. Lúc này anh Tài đạp cửa chạy ra ngoài tri hô và được người dân sống gần đó chạy đến cứu. Thấy vậy, cả nhóm Hải bỏ chạy thoát thân.

Sau khi gây án, cả 4 nghi can bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 24.3.1983, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can trên về tội “ Giết người, cướp tài sản” và đồng thời ra quyết định truy nã 4 Hải, Vũ, Dũng và Phương. Đến năm 1997, Công an Tây Ninh bắt được Dũng.