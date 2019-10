Nghe dụ 'việc nhẹ lương cao', 4 nữ sinh ở Đắk Lắk bỏ học ra Hà Nội

Ngày 1.10, Công an H.Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã bàn giao 4 nữ sinh (ở xã Ea Kly, H.Krông Pắk) bỏ học vì nghe lời dụ dỗ ra Hà Nội làm "việc nhẹ lương cao" , về cho gia đình.

Trước đó, hai em C.U.N và N.T.P.T (học cùng lớp 7 một trường THCS ở xã Ea Kly) thường nhắn tin qua lại với hai tài khoản N.D và K.T trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 30.9, cả 4 em này đập heo đất lấy tiền tiết kiệm và đem bán 2 xe đạp điện được thêm 5 triệu đồng để làm lộ phí.

Nhóm nữ sinh này đón xe taxi lên TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), rồi bắt xe khách ra Hà Nội.

Chiều cùng ngày, các phụ huynh không thấy con mình ở nhà nên tổ chức tìm kiếm. Khi nghe thông tin nhà trường cho biết các em này không đi học, các phụ huynh lo lắng trình báo với cơ quan công an.

Qua tìm hiểu, công an xác định nhóm nữ sinh đã lên xe khách đi Hà Nội nên liên lạc với Trạm CSGT Krông Búk (Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ chốt chặn. Đến tối 30.9, lực lượng CSGT cho dừng chiếc xe khách có chở 4 nữ sinh, yêu cầu các em xuống xe rồi bàn giao cho Công an H.Krông Pắk.