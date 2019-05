Nghệ sĩ Hồng Tơ đánh bạc tại quán cà phê Nhớ kỷ niệm

Ngày 8.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông tin chính thức về việc bắt giữ, khởi tố Cao Văn Tơ ( nghệ sĩ Hồng Tơ ) và một số người liên quan về hành vi đánh bạc.

Theo Công an TP, lúc 14 giờ 30 ngày 17.4, Công an Q.Tân Phú đã bắt quả tang nghệ sĩ Hồng Tơ, Giáp Thành Tây, Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ kỷ niệm (quán này do nghệ sĩ Hồng Tơ làm chủ; địa chỉ: 52/1/12 Thoại Ngọc Hầu, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú).

Tang vật thu giữ gồm: 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 cái tô, 1 tấm khăn vải trắng, 40 viên đá sỏi, 8 quân cờ tướng và 14,8 triệu đồng (tiền thu giữ trên chiếu bạc - PV). Do vụ việc vượt quá thẩm quyền, Công an Q.Tân Phú đã bàn giao vụ việc cùng các nghi phạm cho Công an TP tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc nghệ sĩ Hồng Tơ đánh bạc , ngày 22.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với nghệ sĩ Hồng Tơ và Giáp Thành Tây.

Công an TP cũng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An về hành vi "đánh bạc".