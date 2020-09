Nghẹt thở cảnh đu dây vượt sông cứu hàng chục người trong lũ dữ

Thiếu tá Arất Huỳnh Bách, cán bộ Công an H.Tây Giang, người trực tiếp tham gia công tác ứng cứu, cho biết do khu vực nhà dân nằm trong vùng trũng thấp, chủ yếu là đồng ruộng nên dòng lũ chảy xiết . Tình thế đó gây rất nhiều khó khăn cho việc ứng cứu. Phương án đầu tiên là dùng phao để bơi qua sông đã không khả thi, lực lượng cứu hộ phải giăng đường dây để đu qua . Nhưng vì khoảng cách khá rộng, việc qua sông là điều không hề dễ dàng. “Bằng cách đu theo đường dây, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được người dân bị mắc kẹt, rồi dùng dây đưa sang bờ an toàn. Ngoài ra, chúng tôi còn kịp thời hỗ trợ cứu 2 người dân khác có nguy cơ bị trôi do nước lũ chảy xiết”, thiếu tá Bách nói.