Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát, để lại thư tuyệt mệnh 'nợ nần 2 tỉ'

Ngày 27.12, Công an H.Bình Chánh cho biết đang điều tra nghi án chồng giết vợ , rồi tự sát do nợ nần.

Vào khoảng 9 giờ 35 ngày 25.12, ông Nguyễn Đức Trường (45 tuổi, ngụ Q.8) phát hiện bạn mình là Nguyễn Hồng Lâm (44 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh) nằm trên sàn phòng khách trong tình trạng mắt trợn trắng, sùi bọt mép, có máu ở miệng. Còn bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (39 tuổi, cùng địa chỉ, vợ ông Lâm) nằm bất động trên sàn phòng bếp.

Ông Trường hô hoán người dân đưa ông Lâm đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Riêng bà Nhung, Công an H.Bình Chánh xác định tử vong do bị chèn và siết cổ.

Ngoài ra, công an tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh, trong thư ghi vợ chồng ông Lâm thiếu nợ 2 tỉ đồng. Hiện ông Lâm vẫn đang được cấp cứu, công an chưa thể tiếp xúc để làm việc. Công an H.Bình Chánh nhận định ban đầu nhiều khả năng ông Lâm giết vợ rồi tự sát.