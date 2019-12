Một bệnh nhân nổ súng, nghi tự sát tại bệnh viện

Liên quan vụ xông vào bệnh viện đòi nợ giám đốc, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bàn giao Đặng Quang Toàn cùng 13 nghi can cho Công an TP.Biên Hòa, để điều tra hoạt động cho vay nặng lãi.