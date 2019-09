Tập đoàn lừa đảo Alibaba hết thời ‘tung vòi bạch tuộc’

Ngày 27.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng , kinh tế, buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với 2 bị can Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Alibaba) để điều tra về hành vi lừa đảo chếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, là công ty thành viên của Công ty Alibaba) liên quan đến Công ty Alibaba phạm pháp. Luyện, Lĩnh, Lực là 3 anh em ruột, nắm giữ các chức vụ quan trong nhất tại Công ty Alibaba, đứng tên sử dụng đất trong các dứ án “ma” do công ty này lập nên để lừa hàng ngàn khách hàng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tháng 5.2016, Nguyễn Thái Luyện đã thành lập Công ty Alibaba hoạt động kinh doanh bất động sản và phát triển “chóng mặt”. Cho đến nay Công ty Alibaba đã có 22 công ty thành viên, 2.600 nhân viên thực hiện 43 dự án phân lô bán nền tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Nguyễn Thái Luyện được xác định chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực cùng các nhân viên cấp dưới thực hiện lừa đảo khách hàng. Công an xác định, Công ty Alibaba núp bóng dưới dạng kinh doanh bất động sản, nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông qua hình thức huy động vốn theo phương thức đa cấp (sử dụng đất nền trong dự án “ma” làm mồi nhử). Công an cũng đã xác định Công ty Alibaba lừa bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỉ đồng. Cho đến nay đã hơn 1.000 khách hàng Công ty Alibaba đến Công an TP.HCM trình báo, tố cáo hành vi lừa đảo công ty này. Công Nguyên