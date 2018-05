Nghi án chồng sát hại vợ bằng rượu độc rồi dựng hiện trường giả

Theo Công an Lâm Đồng, chiều 11.5, Đậu Đức Quyền (36 tuổi, quê Nghệ An, ngụ TT.Thạnh Mỹ, H.Đơn Dương) được người thân đưa đến Công an H. Đơn Dương đầu thú về hành vi bơm rượu mã tiền vào miệng vợ là chị Cao Thị Trúc (33 tuổi) làm chị Trúc tử vong khuya 9.5.