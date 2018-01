Nhân viên quán karaoke chém 2 khách trọng thương Ngày 16.11, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết Cơ quan CSĐT đang tạm giữ 5 nghi can do liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra tối 14.1. Theo thông tin ban dầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 14.1, do mâu thuẫn, 5 nhân viên của quán karaoke K3 (ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh) gồm Hồ Tuấn Anh (29 tuổi), Nguyễn Tới Linh (27 tuổi), Dương Văn Do (30 tuổi), Nguyễn Văn Tiên (24 tuổi), Hứa Quốc Thì (26 tuổi, cả 5 đều tạm trú tại địa chỉ trên) tranh cãi với 3 khách đến hát karaoke là Nguyễn Thanh Hùng (37 tuổi), Mai Chí Tài (29 tuổi) và Nguyễn Văn Thanh (48 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh). Bất ngờ, Tuấn Anh cầm 1 cây mã tấu tự chế , Linh cầm 1 cây 3 khúc bằng kim loại cùng Do, Tiên lao vào đánh chém Hùng, Tài khiến cả hai bị trọng thương. Qua truy xét, Công an H.Bình Chánh bắt giữ 5 nhân viên quán karaoke nói trên lập hồ sơ xử lý.