Nghi can cướp ngân hàng ở Bình Dương hoảng hốt bỏ chạy khi bị tri hô

Người này đi vào trong ngân hàng, rút vật nhìn giống khẩu súng đe doạ nhân viên ngân hàng và những người có mặt tại đây, yêu cầu lấy tiền đưa cho mình. Tuy nhiên, người đàn ông không thể đạt được mục đích do tiền mặt đã được để trong két sắt

Khi nghi can yêu cầu nhân viên ngân hàng kéo hộc tủ ra để kiểm tra xem có tiền không thì nhiều người tri hô cướp khiến người đàn ông hốt hoảng bỏ chạy ra xe máy tẩu thoát.

Công an tỉnh Bình Dương sau đó đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh , điều tra truy bắt nghi can cướp ngân hàng.