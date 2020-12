Nghi can cướp tài sản ở Agribank Bắc Đồng Nai sa lưới

Ngày 1.12, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Mai Xuân Bình (21 tuổi, quê Bình Dương), là nghi can cướp tài sản ở Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Đồng Nai (nằm trên QL1K, P.Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).