Bắt nghi phạm cướp Phòng giao dịch ngân hàng Agribank Bắc Đồng Nai

Chiều 1.12, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ Mai Xuân Bình (21 tuổi, ngụ Lâm Đồng) tại phường 3, Q.Gò Vấp, TP.HCM. Theo C02, Mai Xuân Bình là nghi phạm đã dọa nổ tại Phòng giao dịch Hóa An của Ngân hàng Agribank trên Quốc lộ 1K (TP.Biên Hòa) để cướp tài sản