Nghi phạm buôn ma túy xua chó cắn công an khi bị vây bắt

Ngày 14.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 2 cán bộ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Thanh Hóa bị thương, đang phải điều trị tại nhà, do bị chó dữ của nghi phạm tàng trữ, buôn bán ma túy cắn.