Nghi phạm ngáo đá khóa cửa, châm lửa đốt nhà mặc vợ con van xin, kêu cứu

Cũng theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, vụ việc đốt nhà xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15.2. Trong lúc lên cơn ngáo đá, Nguyễn Tùng Duy khóa cửa đốt nhà mặc cho vợ con van xin, kêu cứu.

Lúc Duy châm lửa đốt nhà, ngoài Duy, trong nhà còn có 3 người là chị T.T.D (vợ Duy) cùng 2 người con của Duy là cháu N.T.K (10 tuổi) và cháu N.T.B.N (9 tuổi). Khi bị vợ và các con vừa van xin, vừa can ngăn, Duy dùng dao đâm 2 con, gây thương tích.

Nhận được tin báo, Công an P.B’Lao và Công an TP.Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường cùng dập lửa, khống chế, bắt giữ Duy ngay sau đó. Duy bị bắt giữ trong tình trang bị bỏng nặng và được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu dưới sự giám sát của cơ quan công an. Tại hiện trường, 2 chiếc xe máy cùng nhiều tài sản, đồ đặc trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Bà con lối xóm đã phá cửa đưa 2 cháu nhỏ cùng chị D. ra ngoài, đồng thời, thông báo vụ việc tới Công an P.B’Lao, Công an TP Bảo Lộc và chính quyền địa phương. Sau khi được cứu ra khỏi đám cháy, cháu K. ngoài thương tích còn bị ngạt khói, ngất xỉu. 2 cháu nhỏ được người dân nhanh chóng đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu. Những người còn tìm cách dập lửa khống chế đám cháy.

Sau khi làm việc, lấy lời khai, Duy được Công an P.B’Lao (TP.Bảo Lộc) cho tại ngoại về nhà thì xảy ra sự việc châm lửa đốt nhà và đâm 2 người con bị thương. Theo Công an P.B’Lao, Nguyễn Tùng Duy nghiện ma túy, đã nhiều lần lên cơn ngáo đá dẫn đến hanh vi gây rối, đập phá, bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc, giáo dục . Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.