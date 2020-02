Nghi phạm người Anh cướp tiền ở cửa hàng Circle K khai do 'thiếu tiền tiêu'

Liên quan đến nghi phạm Ablett John David, (44 tuổi, quốc tịch Anh) cướp tiền tại cửa hàng Circle K mà báo Thanh Niên đã phản ánh, ngày 11.2, Công an quận 1 đã chuyển hồ sơ lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để xử lý theo quy định.

Cướp 2,6 triệu đồng

Nguồn tin của Thanh Niên, cho biết tại Công an quận 1, nghi phạm Ablett John David , khai rằng do không có tiền tiêu, nên bản thân đã dùng một con dao bằng kim loại, cán dao bằng gỗ, dài 22 cm đe dọa nhân viên cửa hàng Circle K để cướp tiền. Số tiền cướp được là 2,6 triệu đồng.

Tuy nhiên nhân viên cửa hàng đã kịp thời gọi điện báo Công an phường Nguyễn Cư Trinh, và phối hợp với tổ tuần tra 363 công an quận 1 khống chế, bắt giữ . Đáng nói, nghi phạm này nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 4.6.2019; visa đã hết hạn vào ngày 30.6.2019.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ ngày 9.2, chị L.T.M.L (25 tuổi, ngụ quận 1) đang làm việc tại quầy tính tiền ở cửa hàng Circle K (đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) thì Ablett John David đi vào, lấy dao đe dọa ra hiệu chị L. mở hộc đựng tiền . Ablett John David đã cướp đi số tiền 2,6 triệu đồng.

Nhận tin báo, cán bộ Công an phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1) đang đi tuần tra gần hiện trường, đã có mặt, yêu cầu nghi phạm về trụ sở làm rõ, thì người này bỏ chạy.

Cán bộ công an phường đuổi theo, đồng thời báo cho tổ tuần tra 363 Công an quận 1 hỗ trợ truy bắt, khống chế và đưa về trụ sở công an phường để làm rõ.