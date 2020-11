Nghi phạm sát hại cụ bà 79 tuổi cướp tài sản ra đầu thú

Chiều 12.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Điệp (39 tuổi, ngụ ấp An Hòa, xã An Ninh Tây, H.Đức Hòa) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân xấu số là cụ Nguyễn Thị Khuôn (79 tuổi), sinh sống cách nhà Điệp khoảng 100 m. Nghi phạm đã có 2 đời chồng, 2 người con, hiện chung sống với một người đàn ông quê H.Củ Chi (TP.HCM) và đang mang thai, chuẩn bị sinh con thứ ba.

Điệp chấp hành bản án dân sự trên 30 triệu đồng do mượn của một phụ nữ ngụ ấp An Định, xã An Ninh Đông, H.Đức Hòa từ năm 2016 đến nay chưa thi hành.

Từ ngày 28.10 đến 6.11, bà Lê Thị Hựng (41 tuổi, con cụ Khuôn) phát hiện mẹ mình bị mất tích nên báo công an. Đến chiều 6.11, mọi người tìm thấy thi thể nạn nhân trong bao tải đang trong giai đoạn phân hủy ở trong nhà vệ sinh của bà Điệp.

Tiến hành điều tra truy xét, công an báo tin với một số tỉnh giáp ranh, nhân dạng đặc điểm và phối hợp truy bắt hung thủ gây án. Biết khó thoát, Điệp ra Công an H.Đức Hòa đầu thú và khai đã trốn ở một xã biên giới của tỉnh Tây Ninh

“Hiện đang lấy lời khai để xác định bà Điệp gây án bằng cách nào, có đồng phạm hay một mình thực hiện hành vi giết người, trong khi đó bà lại đang mang thai gần sinh con”, một cán bộ công an nói.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 28.10, cụ Khuôn nhận được điện thoại của hai phụ nữ sống cùng ấp (sau này biết được 1 trong 2 người này là Điệp) kêu cụ tới nhà để trả 10 triệu đồng mượn của cụ trước đó mấy tháng. Số tiền này cụ Khuôn đi đòi liên tục nhưng họ cố tình né tránh không chịu trả. Lúc đi, cụ mang theo giỏ xách có khoảng 1,2 lượng vàng cùng 30 triệu đồng tiền mặt, sau đó cụ mất tích bí ẩn.