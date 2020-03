Nghi phạm thứ 2 tham gia đốt pháo tại đám cưới ở Sóc Sơn đã đầu thú

Chiều 9.3, một lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, sau nhiều ngày đốt pháo , gây rối trật tự công cộng và bỏ trốn, nghi phạm Nguyễn Văn An (45 tuổi, trú tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã tới trụ sở Công an huyện Sóc Sơn đầu thú vào ngày 7.3.