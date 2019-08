'Nghìn lẻ một đêm' du ký: Bất ngờ nghệ nữ Ba Tư

Những sản phẩm do nghệ nữ Ba Tư thực hiện, không chỉ đẹp ở hiện vật, mà còn ở phong thái thong thả nhưng miệt mài trong lao động sáng tạo, định hình một tính cách khác biệt đầy thú vị nơi nghệ nữ Ba Tư

Những ngày ở Mashhad, tôi có cơ may tiếp cận các nghệ phẩm danh tiếng của Iran như pháp lam (đồ kim loại tráng men) từ Isfahan và gốm từ Lalejin, cùng những nữ nghệ sĩ, nghệ nhân tác tạo nên các sản phẩm độc đáo ấy.

Từ cửa ngõ Dubai, nghệ phẩm xuất xứ từ Iran là món hàng được giới sưu tầm quốc tế ưa chuộng, nhất là thể loại tranh sáng tác đương đại của nghệ sĩ trẻ. Nguyên do được Muhammad Inayat - người sưu tập họa phẩm từ Iran - chia sẻ: “Là đất nước Cộng hòa Hồi giáo, đương đầu với lệnh cấm vận, tuân thủ khắt khe giáo luật trong đời sống thường ngày, dễ khiến tâm hồn nghệ sĩ bị dồn nén và biểu hiện cảm xúc cá nhân qua tác phẩm, nhất là khía cạnh khai thác nội tâm. Có thể thấy trong đó sự u uất kín đáo, bí ẩn, hoặc những đường nét đầy chất đương đại, thoát, chạm cả vào những đề tài nhạy cảm như khỏa thân mà nữ nghệ sĩ Mina Hamidi là một ví dụ. Họa phẩm đương đại Ba Tư vẫn còn là thị trường tiềm năng hấp dẫn sưu tập ngoài nước. Người trong nước quen trang trí bằng các loại tranh có nội dung, bố cục mang tính truyền thống, cổ điển gắn với văn hóa Hồi giáo hơn những tác phẩm đương đại”.

Một lý do khác khiến Muhammad có cảm tình với họa phẩm đương đại xuất xứ từ Iran là bởi giá thành rẻ bèo so với mặt bằng chung thị trường hội họa quốc tế. Một bức sơn dầu tả thực , vẽ hình chim đại bàng đang đứng trên tay chủ nhân ngoài sa mạc, kích thước 1,2 x 1,2 m giá chỉ 1.000 dirham tiền UAE (khoảng 7 triệu đồng). Muhammad tiết lộ thêm: “Nếu bạn sang Iran, giá họa phẩm đương đại còn rẻ hơn nhiều, có lẽ chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/4 hoặc nhiều hơn nữa so với Dubai”.