Ngư dân đảo tiền tiêu ra quân đánh bắt hải sản đầu xuân mới

Sáng 12.2 (mùng 8 Tết Kỷ Hợi), tại vạn chài Vạn An Phú ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải tổ chức Lễ ra quân đánh bắt đầu năm mới 2019, mở đầu cho mùa biển mới tại 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường Sa.

Sau các nghi thức cúng tế cầu cho mùa biển mới tại các ngư trường bội thu của các bô lão trong làng, hồi trống lệnh xuất quân vang lên, những con tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân đảo Lý Sơn được tiếp đầy nhiên liệu, đá lạnh cùng ngư cụ hiện đại giương cao cờ đỏ sao vàng, đồng loạt rẽ sóng nối đuôi nhau tiến ra khơi, bắt đầu cho mùa đánh bắt mới tại ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa của Tổ quốc.

ẢNH: MỊNH VĂN Bô lão đánh trống xuất quân

Trong niềm vui hân hoan của những ngày đầu xuân mới, ngư dân Lý Sơn mong sao trời yên bể lặng, việc làm ăn được thuận lợi, tàu về tôm cá đầy khoang, vừa cải thiện và nâng đời sống, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngư dân Phùng Thoại (ở thôn Tây xã An Hải), chủ tàu cá QNg 96020 TS, cho biết: “Để chuẩn bị cho phiên biển đầu năm mới, ngay từ những ngày cuối năm Mậu Tuất, chúng tôi đã cho tàu tiếp thêm nhiên liệu, đá lạnh, chuẩn bị ngư cụ để sau Lễ ra quân đánh bắt đầu năm tàu sẽ vươn khơi ra ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa”.

ẢNH: MỊNH VĂN Các ngư dân Lý Sơn tham gia lễ xuất quân

Hơn 10 năm bám biển Hoàng Sa - Trường Sa, mùa biển mới này, ngư dân Bùi Văn Phải (ở thôn Đông xã An Hải), chủ tàu cá QNg 96169 TS, vui mừng vì phiên biển dịp tết vừa qua, tàu của ông đạt sản lượng khai thác gần 15 tấn cá, với trị giá trên 700 triệu đồng. Trừ mọi chi phí, mỗi lao động trên tàu cho thu nhập gần 20 triệu đồng. Để chuẩn bị cho phiên biển đầu năm mới Kỷ Hợi, từ mồng 6 Tết, tàu của ông đã tiếp thêm 4.000 lít nhiên liệu, 1.000 cây đá lạnh để vươn khơi sau Lễ ra quân.

ẢNH: MỊNH VĂN Các bô lão cúng tế, mong trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang

Nghiệp đoàn nghề cá An Hải có trên 605 đoàn viên thuộc 47 tàu cá đang tham gia khai thác hải sản tại 2 ngư trường truyền thống Hoàng Sa - Trường Sa. Mùa biển năm 2018 vừa qua, tuy thời tiết không thuận lợi, nguồn hải sản cạn kiệt nhưng đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá An Hải vẫn khai thác được trên 19.000 tấn hải sản các loại, giá trị đạt trên 300 tỉ đồng. Thu nhập bình quân một lao động nghề biển đạt từ 90 - 130 triệu đồng/năm. Mùa biển mới năm 2019, đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá An Hải phấn đấu khai thác được trên 19.800 tấn hải sản các loại, với giá trị đạt trên 350 tỉ đồng, đóng mới từ 2 - 3 tàu cá công suất lớn trang bị ngư cụ hiện đại để bám biển bám ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa của Tổ quốc.

“Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền cho ngư dân thực hiện nghiêm các quy định hoạt động nghề cá của Nhà nước, không xâm phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản. Sau lễ ra quân, toàn bộ tàu cá của Nghiệp đoàn ra đồng loạt vươn khơi, vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”, ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, nói.

Lễ ra quân đánh bắt đầu năm mới là nghi lễ truyền thống có gần 400 năm của ngư dân đảo Lý Sơn.