Ngư dân Tiền Giang đã cứu giúp 22 ngư dân Philippines như thế nào?

UBND tỉnh Tiền Giang sẽ khen thưởng đúng người

Sáng ngày 18.6, ông Phạm Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, cho biết 10 ngư dân đánh bắt xa bờ trên tàu cá của ông Ngô Văn Thẻng (55 tuổi, ngụ TX.Gò Công, Tiền Giang) là những người đã cứu 22 ngư dân của Philippines tại khu vực bãi Cỏ Rong thuộc Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

“Tôi yêu cầu Sở NN-PTNT báo cáo nhanh về vụ việc đó để kịp thời cung cấp theo yêu cầu của Báo Thanh Niên và trong báo cáo nhanh đó có sơ xuất việc ông Ngô Văn Thẻng đang trên khơi để đánh bắt. Sáng nay, qua dư luận báo chí, tôi thấy ông Thẻng không tham gia chuyến đánh bắt đó. Tôi sẽ yêu cầu Sở NN-PTNT báo cáo chính thức về vụ việc này để UBND tỉnh có cơ sở khen thưởng đúng người”, ông Tuấn cho biết.

Trong khi đánh bắt xa bờ tại khu vực Quần đảo Trường Sa (Khánh Hòa), ngư dân Tiền Giang đã phát hiện 22 ngư dân Philippines đang trôi dạt trên biển và đã cứu sống họ.

Cũng trong sáng 18.6, trao đổi với PV Báo Thanh Niên qua điện thoại với ông Nguyễn Trọng Tuy, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT Tiền Giang), về danh tính của thuyền trưởng tàu cá TG-90983-TS thì ông Tuy nói: “Tàu chưa cập bến nên chưa biết danh tính thuyền trưởng; nếu cần phải hỏi chủ tàu".

Hành động giúp đỡ 22 ngư dân Philippines gặp nạn là chuyện bình thường trên biển

Trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Ngô Văn Thẻng, cho biết hành động giúp đỡ 22 ngư dân người Philippines của 10 ngư dân đang làm việc trên tàu của ông trong đêm 9.6 vừa qua là chuyện rất bình thường trên biển.

“Những người sống bằng nghề đánh bắt trên biển như chúng tôi luôn giữ ý thức hỗ trợ, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Thêm nữa, khi anh thấy người khác trong cơn thập tử nhất sinh mà bản thân mình có thể cứu giúp thì tôi nghĩ ai cũng làm thôi. Mạng người mà!”, ông Thẻng nói.

Theo ông Thẻng, tính đến tối 9.6 thì tàu cá của ông đã ra khơi được gần 1 tháng và theo hải trình thì còn 40 ngày nữa tàu trở về. Mỗi chuyến đánh bắt xa bờ phải trên 2 tháng mới có hiệu quả.

“Qua bộ đàm, tôi được thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tâm (35 tuổi) báo lại sự việc rằng lúc 1 giờ khuya ngày 9.6, tàu neo, thuyền viên ngủ thì có 2 ghe nhỏ cập vào, trên tàu có 2 người nước ngoài. Các thuyền viên thăm dò và xác định họ không phải cướp mới hỗ trợ cho họ lên tàu. Nhưng, do không biết tiếng nước ngoài nên 2 bên ra dấu rồi hiểu nhau rằng tàu của họ bị nạn, rồi chỉ hướng cho tàu của tôi chạy đến khu vực đó. Tuy khoảng cách chỉ 5 hải lý nhưng do trời tối rất khó quan sát nên đã phải mất khoảng một giờ mới đến khu vực nói trên. Có tổng số 20 người đang mặc áo phao, cố bám vào các thùng nhựa, mảnh gỗ vụn từ con tàu đắm và họ được 10 ngư dân trên tàu của tôi khẩn trương giúp đỡ, đưa họ lên tàu an toàn.”, ông Thẻng kể.

Sau đó, anh em trên cho mượn quần áo để họ thay ra cho đỡ rét và nấu mì tôm, đưa bánh cho 22 người chống đói.

Đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau, tàu cá Tiền Giang quay lại vị trí ban đầu lúc phát hiện hai xuồng ngư dân để kéo lưới, lúc này các ngư dân nước bạn mượn bộ đàm gọi cho một tàu cá Philippines khác. Đến khoảng 14 giờ, một tàu cá nước bạn đến khu vực trên đón 22 ngư dân.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Philippines cho hay, tối 9.6, có một vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và tàu Philippines gần bãi Cỏ Rong trên Biển Đông, vụ va chạm khiến tàu Philippines bị chìm.

22 ngư dân trên tàu Philippines sau đó được tàu cá Việt Nam cứu. Bộ Quốc phòng Philippines lên án hành động bỏ rơi thuyền viên bị nạn của tàu cá Trung Quốc, đồng thời cảm ơn hành động dũng cảm của các thuyền viên tàu cá Việt Nam. Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines thừa nhận tàu cá nước này đâm chìm tàu Philippines.

Tuy nhiên, phía Trung Quốc cho rằng tàu mình bị nhóm tàu Philippines bao vây và đâm phải tàu cá Philippines trong lúc tháo chạy. Còn phía Philippines lại cho biết đây không phải là vụ tai nạn bình thường, vì không thể có chuyện va chạm vì tàu họ đang thả neo, đứng yên.