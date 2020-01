Ngừng nhập cảnh khách du lịch Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày 27.1, đại úy Đinh Quang Chính, Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai xác nhận, đã chính thức tạm ngừng xuất nhập cảnh đối với khách du lịch Trung Quốc đi từ cửa khẩu Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai để vào Việt Nam.

Liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, đại úy Chính cũng cho biết, đến ngày 27.1, lực lượng biên phòng cửa khẩu chưa nhận được chỉ đạo bằng văn bản nào về việc cấm du khách Trung Quốc hay hàng hoá cư dân đi lại qua cửa khẩu. Nhưng từ khi dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona lan truyền, lượng du khách Trung Quốc sang Việt nam và ngược lại giảm mạnh. Các hoạt động buôn bán theo kiểu hàng cư dân, thăm hỏi chúc tết lẫn nhau giữa người dân biên giới cũng giảm mạnh.

Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Sa Pa (Lào Cai) Tô Bá Hiến cho biết, ngay sau khi có thông báo từ cơ quan chức năng hai nước, các doanh nghiệp lữ hành đã thông báo đến du khách về việc huỷ các tour du lịch từ Trung Quốc đến Sa Pa và ngược lại. Dù đang trong thời điểm cao điểm khách du lịch Trung Quốc đến Sa Pa nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán nên dù thiệt hại do hủy tour, các doanh nghiệp phải chấp nhận để đảm bảo sức khoẻ an toàn cho du khách.