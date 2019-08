Người cha ở Nghệ An dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục

Sáng 24.8, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đơn tố giác tội phạm của Nguyễn Thanh Trung (26 tuổi, ngụ phường Lê Mao, thành phố Vinh) vì quá trình điều tra cho thấy nội dung tố cáo không có thật.

Quyết định này do trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh, ký ngày 23.8.

Trước đó, Nguyễn Thanh Trung đã làm đơn tố cáo gửi Công an thành phố Vinh, nội dung: Đêm 19.6, do bận công việc nên anh này gửi con gái là cháu T. (6 tuổi) cho một cô gái quen biết là T.T.T.A (quê Hậu Giang, tạm trú tại thành phố Vinh) trông coi. Cô gái này đến nhà riêng của Trung đón bé T. đi ăn kem, sau đó đưa bé đến một khách sạn ở thành phố Vinh.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, Trung đến đón con về thì bé T. khóc, mắt bị sưng. Trung hỏi thì A. nói cháu đòi bố nên khóc. Hai ngày sau, bé T. kêu đau ở bộ phận sinh dục và hậu môn.

Nghi có chuyện bất thường, Trung gặng hỏi con nhưng bé T. vẫn không dám nói. 8 ngày sau, khi tình trạng của bé T. trở nên nghiêm trọng, Trung đưa con đi bệnh viện khám, phát hiện bé A. bị viêm nhiễm nặng vùng hậu môn và âm đạo, đồng thời người thân trấn an bé T. và gặng hỏi thì bé mới nói “hôm ở với dì A., dì A. cùng 2 người bạn một nam, một nữ đã làm con”.

Nội dung lá đơn của Trung sau đó được phát tán trên facebook và được rất nhiều người chia sẻ, bình luận. Trong đó, có nhiều bình luận cho rằng cơ quan công an lơ là trong điều tra, xác minh đơn thư của Trung.

Qua điều tra, Công an thành phố Vinh xác định nội dung trong lá đơn nói trên là không có thật. Làm việc với cơ quan công an Trung khai nhận, thấy con bị viêm nhiễm vùng kín do quá trình chăm sóc, vệ sinh cho con không tốt, sau khi sử dụng ma túy bị ảo giác, nên Trung dựng chuyện con bị xâm hại và làm đơn tố cáo A.

Trong quá trình điều tra vụ việc, Công an thành phố Vinh đã tạm giữ Trung để điều tra hành vi mua dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân bị mua dâm lại chính là T.T.T.A, người bị Trung tố cáo tổ chức xâm hại tình dục con gái mình.