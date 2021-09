'Người của dự án điện gió' ngang ngược đánh dân

An ninh trật tự tại khu vực dự án điện gió rất phức tạp Dự án điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 có tổng công suất 300 MW, do Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông làm chủ đầu tư. Tổng chi phí đầu tư dự án hơn 10.500 tỉ đồng, triển khai tại 2 xã biên giới Thuận Hà và Thuận Hạnh, H.Đắk Song.

Dự án điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 bắt đầu triển khai thi công từ cuối tháng 4.2021. Theo Công an H.Đắk Song, tình hình an ninh trật tự tại khu vực dự án gần đây diễn biến rất phức tạp. Ông Nguyễn Trí Trà, Giám đốc điều hành dự án, cho biết đây là dự án lớn, có trên 10 gói thầu do các đơn vị thi công khác nhau. “Phía chủ đầu tư đã nắm được thông tin dư luận phản ánh, nhưng chưa nhận được báo cáo cụ thể từ phía các nhà thầu. Chúng tôi chờ kết luận điều tra cụ thể vụ việc trên”, ông Trà thông tin.