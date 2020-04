Người dân hợp tác tốt

Trên địa bàn Long An, thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, cho biết: “Đường thủy thì cấm tất cả các bến phà hoạt động, trừ phà Nhật Tảo và Tân Thanh. Đường bộ thì chỉ có xe gia đình và xe hợp đồng đưa rước công nhân chở không quá 50% số ghế và các xe chở hàng hóa được đi, còn tất cả các phương tiện khác đều bị lực lượng Công an tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị có liên quan chặn buộc quay đầu trở lại nơi xuất phát, bao gồm cả ô tô chở khách hợp đồng”. Trong khi đó, theo ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Long An, sau 1 ngày thực hiện cách ly xã hội, UBND các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và TX.Kiến Tường đã phối hợp tốt với bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát tất cả các đường thủy bộ giao với Campuchia. “Tất cả những trường hợp muốn qua biên giới vào VN từ Campuchia đều đã bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Căn bản là đến thời điểm này, tất cả vẫn ở trong tầm kiểm soát ”, ông Cần cho biết.