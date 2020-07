Người đàn ông tử vong tại nhà bạn nhậu: Chủ nhà thừa nhận đánh bạn nhậu

Tại hiện trường, trên phần trán thi thể nạn nhân có một vết thương khá sâu, nghi do tác động của một vật cứng nhọn.

Cùng trong sáng ngày 6.7, lực lượng chức năng nhận được thông tin ông Khầu đã đón xe khách rời khỏi địa phương. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã đuổi theo, chặn xe khách, đưa ông Khầu về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, lúc đầu, Khầu khai do ông Lý tự té nên tử vong. Tuy nhiên, sau nhiều ngày đấu tranh, bằng những chứng cứ thuyết phục, Khầu đã phải thừa nhận sau khi 2 người bạn nhậu ra về, giữa Khầu và Lý đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Trong lúc giằng co, Khầu đã đánh bạn nhậu gục ngã xuống đất , dẫn đến tử vong sau đó.