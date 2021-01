Người dân Phú Quốc lo lắng trước thông tin Cảng quốc tế An Thới tạm 'đóng cửa'

Ngày 7.1, ông Ngô Xuân Trường, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư khai thác cảng biển hàng hải An Thới (An Thới Port), cho biết trước đó đơn vị đã nhận được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng và tạm thời dừng khai thác Cảng biển An Thới tại Phú Quốc (Kiên Giang).

Thông báo này căn cứ vào văn bản chấm dứt hợp đồng cho thuê kết cấu hạ tầng Cảng biển quốc tế An Thới giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Liên danh Công ty CP dịch vụ Sài Gòn - Công ty CP hàng hải và đầu tư phát triển Hiệp Phước (bên thuê, gọi tắt là Liên danh).

Hàng loạt cano và tàu du lịch neo đậu trong cảng. ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo nội dung thông báo từ Cục Hàng hải Việt Nam, phía Liên danh và An Thới Port (đơn vị khai thác) được yêu cầu chấm dứt khai thác cảng biển An Thới từ 0 giờ ngày 1.1.2021.

Thông báo cũng nêu rõ việc giao Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tiếp nhận tài sản thuê và hồ sơ tài sản thuê sau khi thu hồi, quản lý tài sản thuê theo quy định.

Liên quan đến câu chuyện quản lý cảng biển An Thới trong thời gian các bên khai thác tạm dừng hoạt động, sáng 7.1, ông Trần Văn Tại, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Kiên Giang, cho biết đơn vị chỉ thực hiện việc chuyển thông báo của Cục Hàng hải Việt Nam đến đơn vị khai thác (An Thới Port), còn mọi việc khác là do Cục Hàng hải Việt Nam quyết định trên cơ sở làm việc với địa phương và các cơ quan liên quan.

Ông Tại cho biết thêm, theo thông báo thì từ ngày 1.1.2021, phía An Thới Port sẽ không còn khai thác cảng biển này nữa, hiện tại cũng chưa giao cho đơn vị nào. Về việc giữ gìn an ninh trật tự trong cảng, tạm thời sẽ giao về cho các lực lượng địa phương (công an, biên phòng…)

Thông báo dừng khai thác cảng của An Thới Port ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ông Trường bày tỏ lo lắng vì từ nay đến khi Cục Hàng hải Việt Nam tìm được công ty khai thác mới, Cảng biển quốc tế An Thới tạm đóng cửa, thì hơn 150 chiếc cano du lịch và hàng loạt tàu khách lặn ngắm san hô… sẽ không có chỗ neo đậu, hoặc phải neo đậu ở những nơi xa hơn, không thuận tiện cho việc kinh doanh

Ông Trường cũng bày tỏ mong muốn "An Thới Port tiếp tục được khai thác Cảng biển quốc tế An Thới cho đến khi Cục Hàng hải Việt Nam tìm được đơn vị khai thác mới".

Nhân viên giữ xe đã được An Thới Port cho nghỉ việc nên xe máy đậu lộn xộn trên sân, không ai trông coi. ẢNH: HOÀNG TRUNG

“Trong thời gian này, chúng tôi cũng sẽ nộp đơn tham gia đấu thầu khai thác cảng biển này. Nếu trúng thầu, chúng tôi sẽ tiếp tục khai thác tiếp trên những gì đã tạo dựng, còn nếu không trúng thầu, chúng tôi sẽ tiến hành bàn giao cho đơn vị khác theo quy định”, ông Trường cho biết thêm.

Nhiều doanh nghiệp địa phương lo âu Liên quan việc này, ông Phan Quốc Thới, Chủ tịch UBND P.An Thới (TP.Phú Quốc), cho biết việc tạm dừng khai thác cảng biển An Thới vào thời điểm này khiến người dân địa phương gặp nhiều khó khăn. “Chúng tôi đang mong cảng sớm mở cửa hoạt động chính thức trở lại để phục vụ du khách , vì không thể đưa các phương tiện qua neo đậu ở cảng bên cạnh, vì cảng bên cạnh là dành cho ngư dân”, ông Thới nói. Trước thông tin An Thới Port tạm dừng khai thác cảng biển, nhiều doanh nghiệp kinh doanh cano, tàu khách tham quan các đảo nam Phú Quốc cũng bày tỏ lo lắng.

Hàng rong chen trong đoàn khách, khó kiểm soát. ẢNH: HOÀNG TRUNG

Anh Nguyễn Văn Sáng (kinh doanh dịch vụ cano) cho biết cảng biển An Thới tạm dừng hoạt động khiến hàng loạt phương tiện phải đậu tại Bãi Xếp hoặc Bãi Đất Đỏ, vì không thể chuyển sang đậu ở cảng cá bên cạnh, bởi đây là cảng dành cho ngư dân. Điểm đậu mới xa hơn cảng hiện tại khoảng 5 km, như vậy mỗi tour cano sẽ chạy xa hơn 10 km, mất thêm khoảng 15 lít xăng, đó là chưa nói đến đường sá không thuận lợi. “Chi phí nhiên liệu tăng mà mình không thể tăng giá tour thì rõ ràng là khó khăn cho các doanh nghiệp như chúng tôi”, anh Sáng nói. Tương tự, anh Phạm Văn Lữ (kinh doanh cano) cho rằng các tour tham quan các đảo phía nam Phú Quốc bằng tàu, cano gần đây đã trở thành một phần không thể thiếu của du khách khi đến tham quan Phú Quốc. Giờ đây, thời điểm giáp Tết, nếu việc tạm dừng khai thác cảng biển vẫn kéo dài thì "đúng là rất khó khăn". Tương tự, anh Phạm Văn Lữ (kinh doanh cano) cho rằng các tour tham quan các đảo phía nam Phú Quốc bằng tàu, cano gần đây đã trở thành một phần không thể thiếu của du khách khi đến tham quan Phú Quốc. Giờ đây, thời điểm giáp Tết, nếu việc tạm dừng khai thác cảng biển vẫn kéo dài thì "đúng là rất khó khăn". Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp cũng lo lắng khi tình trạng hàng rong chèo kéo du khách cũng bắt đầu có dấu hiệu tái xuất hiện khi việc quản lý an ninh trật tự khu vực cảng An Thới đang tạm "bỏ ngỏ".

Tình trạng hàng rong làm phiền du khách đã xuất hiện tại khu vực Cảng biển quốc tế An Thới ẢNH: HOÀNG TRUNG

Ai quản lý khai thác tạm thời ?

Ngày 7.1, ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở GT - VT tỉnh Kiên Giang, cho biết về góc độ quản lý nhà nước thì Cảng biển quốc tế An Thới do Cục Hàng hải Việt Nam quản lý, còn quản lý khai thác là do đơn vị khai thác. Cũng theo ông Bắc, vừa qua, khi vào làm việc với tỉnh Kiên Giang, Thứ trưởng Bộ GT - VT Nguyễn Văn Công đề xuất trước mắt trong thời gian đang đấu thầu tìm doanh nghiệp khai thác mới, thì tạm thời giao Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang quản lý khai thác cảng An Thới, đồng thời đề nghị tỉnh Kiên Giang ủng hộ đề xuất này. UBND tỉnh Kiên Giang cũng rất ủng hộ, vì đây là thẩm quyền của Cục, do Cục quản lý quyết định, tỉnh không có ý kiến về việc ai quản lý khai thác.

Đề cập đến vấn đề trên khi được hỏi, ông Tại cho biết hiện tàu thuyền du lịch, cano du lịch vẫn tiếp tục neo đậu bình thường tại cảng An Thới, nhưng thời gian tới có tiếp tục được neo đậu trong lúc chờ có đơn vị khai thác mới hay không, thì thuộc thẩm quyền của Cục hàng hải.