Cảng quốc tế An Thới náo loạn vì vụ thu hồi 3 ki ốt hết hợp đồng

Chiều 14.6, Công ty CP đầu tư khai thác cảng biển hàng hải An Thới (H.Phú Quốc) tổ chức thu hồi 3 căn ki ốt cho thuê trong khu vực Cảng quốc tế An Thới. Buổi thu hồi có sự chứng kiến của công an, biên phòng và lực lượng trật tự đô thị TT.An Thới.