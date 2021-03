Người dân TP.HCM đi làm CCCD gắn chip cần lưu ý gì?

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM (PC06), trên địa bàn TP.HCM có hơn 7 triệu trường hợp đủ điều kiện được cấp mới hoặc đổi giấy tờ căn cước sang căn cước công dân (CCCD) gắn chip

Sáng 13.3, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại trụ sở PC06 - Công an TP.HCM, có khoảng hơn 100 người dân đến làm CCCD gắn chip. Người dân tỏ vẻ rất hài lòng vì thủ tục không rườm rà, không phức tạp.

Có cần mang theo giấy tờ?

Trả lời Thanh Niên, đại tá Lê Công Vân, Trưởng phòng PC06 - Công an TP.HCM, cho biết khi đi làm CCCD gắn chip, người dân không phải kê khai bất cứ loại giấy tờ gì khi làm thủ tục, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức rất lớn. Cán bộ thu nhận yêu cầu cấp - đổi không phải đánh máy nhập liệu, tiết kiệm thời gian lớn cho cán bộ thực hiện việc thu nhận hồ sơ.

Về thủ tục cấp đổi CCCD gắn chip, đại tá Vân cho biết hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đi vào vận hành, người dân làm CCCD gắn chip chỉ cần đến Phòng PC06 - Công an TP.HCM và Đội PC06 của công an các quận, huyện, đọc tên, năm sinh, địa chỉ để cán bộ tiếp nhận sẽ thao tác trên máy. Theo đó, toàn bộ thông tin của người dân sẽ hiện ra và người dân chỉ cần kiểm tra lại lần nữa. Sau khi kiểm tra các thông tin trích xuất từ cổng dữ liệu chung là chính xác, cán bộ mời người dân tiến hành lăn vân tay, chụp ảnh, nhận giấy hẹn trả kết quả rồi ra về. Quá trình này chỉ mất khoảng 5 phút nếu người dân đã kê khai thông tin chính xác trên mẫu DC1 trước đó. Thời gian cấp thẻ CCCD gắn chip từ 5 - 7 ngày, người dân sẽ được hướng dẫn cụ thể nơi đến giao dịch để nhận hoặc gửi qua đường bưu điện.

Chú ý, khi đi làm CCCD gắn chip, công dân cần mang theo chứng minh nhân dân (CMND) đã được cấp trước đó và các giấy tờ hợp pháp xác nhận về việc có thay đổi thông tin công dân, nếu sự thay đổi này chưa được cập nhật trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Những ai cần ưu tiên làm trước?

Theo đại tá Vân, với hơn 7 triệu trường hợp đủ điều kiện được cấp mới hoặc đổi CCCD gắn chip , khối lượng công việc cần giải quyết rất lớn. Do đó, nếu cùng lúc làm ồ ạt thì có thể dẫn đến quá tải tại các điểm tiếp nhận yêu cầu cấp - đổi.

Đại tá Vân khuyến cáo những người đủ 14 tuổi trở lên và người đang sử dụng CMND 9 số hết hạn hoặc sắp hết hạn nên tranh thủ đi cấp - đổi CCCD gắn chip. Với những người đã có CCCD mã vạch, CMND 12 số, thì chưa vội đổi ngay, nhưng nếu muốn vẫn có thể đi đổi, nhằm tránh trường hợp tập trung nhiều người gây quá tải cho các đơn vị.

Thiếu tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), cho biết Bộ Công an đặt ra mục tiêu đến ngày 1.7.2021 sẽ cấp mới 50 triệu thẻ CCCD. Với mục tiêu nói trên của Bộ Công an, không chỉ TP.HCM mà tất cả các tỉnh thành đều chạy nước rút trong việc cấp CCCD gắn chip cho người dân, làm việc ngày đêm, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Thủ tục cấp - đổi CCCD gắn chip ở các địa phương được triển khai thống nhất. Theo PC06 - Công an TP.HCM, từ ngày 1.1.2021 đến hết ngày 30.6.2021, mức thu lệ phí cấp - đổi CCCD chỉ từ 15.000 - 35.000 đồng/thẻ; từ ngày 1.7.2021 mức thu tối đa 70.000 đồng/thẻ.

Về lộ trình của Công an TP.HCM đối với việc cấp CCCD gắn chip, PC06 cho biết hiện nay Công an TP.HCM sẽ tiến hành trong 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 là trước 1.7.2021, sẽ ưu tiên cấp đổi cho người đủ 14 tuổi chưa làm CCCD, và những người còn đang sử dụng CMND 9 số. Giai đoạn 2 là sau 1.7.2021, sẽ bắt đầu cấp CCCD gắn chip cho những người đang sử dụng CCCD mã vạch và CMND 12 số. TP.HCM cũng sẽ ưu tiên cấp - đổi cho cán bộ, công chức, viên chức từ cấp TP đến phường, xã; lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên… Sau đó, công an từng quận, huyện sẽ có thông báo cho người dân để thực hiện cấp đổi theo hình thức cuốn chiếu ở từng địa bàn thuộc các quận, huyện.

Cũng theo đại tá Vân, ngoài CCCD gắn chip hiện nay, các loại giấy tờ căn cước như CMND 9 số, CMND 12 số, CCCD mã vạch còn hạn, người dân vẫn được sử dụng bình thường khi nhà nước chưa có quy định nào xóa bỏ các loại giấy tờ đó.

Công dân tạm trú vẫn được cấp

Về thắc mắc việc đi đổi thẻ CCCD gắn chip điện tử, thì có bị thu hồi thẻ CCCD có mã vạch, CMND 9 số và 12 số hay không, PC06 cho biết trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ CCCD gắn chip qua đường chuyển phát nhanh đến địa chỉ theo yêu cầu, thì sẽ tiến hành thu CCCD (cũ), cắt góc và trả lại sau khi công dân hoàn thành thủ tục cấp CCCD gắn chip. Với trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ CCCD tại đơn vị cấp, thì cán bộ sẽ tiến hành thu hồi, cắt góc và trả lại CCCD (cũ) khi trả thẻ CCCD gắn chip. Đối với CCCD (cũ) bị hỏng, bong tróc, không rõ nét thì thu, hủy.

Đối với những công dân chỉ tạm trú (chưa có hộ khẩu thường trú) ở TP.HCM có được làm thẻ CCCD gắn chip tại TP.HCM không? Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đang sinh sống trên địa bàn TP.HCM, PC06 - Công an TP.HCM sẽ đổi CCCD gắn chip cho công dân tạm trú trên địa bàn TP.HCM, với điều kiện công dân đó có thông tin đầy đủ trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp bị mất CCCD gắn chip thì người dân phải làm gì? Người dân phải báo ngay cho chính quyền, công an địa phương để vô hiệu hóa toàn bộ chức năng của CCCD gắn chip đó, tránh các tình huống xấu xảy ra. Bởi theo PC06, CCCD gắn chip có tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn cho phép tích hợp nhiều ứng dụng kèm theo và kết nối rộng rãi với các dịch vụ công cộng. Với việc tích hợp đầy đủ thông tin cá nhân, khi đi giao dịch, người dân chỉ cần dùng thẻ CCCD gắn chip để hoàn thành tất cả giao dịch mà không phải mang theo quá nhiều giấy tờ như trước. Ngoài ra, CCCD gắn chip cũng sẽ chứa luôn cả thông tin về cư trú sau khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1.1.2023. Đặc biệt, CCCD gắn chip không có chức năng định vị, theo dõi công dân như tin đồn.