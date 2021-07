Người dân từ TP.HCM được tự phát đi phương tiện cá nhân về các địa phương không?

Ngày 30.7, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, hiện nay tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 cửa ngõ về các tỉnh miền Tây có khá đông người dân tự ý về quê không thông qua chính quyền địa phương. Đối với các trường hợp này, PC08 cho biết, hiện nay TP.HCM đang là vùng dịch, áp dụng hạn chế người dân không ra ngoài từ 18 giờ - 6 giờ ngày hôm sau nên cơ quan tại chốt yêu cầu kiểm tra giấy tờ và giải thích để người dân quay đầu xe. Vị cán bộ này cho biết thêm, hiện nay Công an TP.HCM giao PC08 làm chủ công 12 chốt kiểm soát dịch khu vực cửa ngõ, do đó việc kiểm soát người dân ra vào TP sẽ được triển khai nghiêm ngặt, trừ các trường hợp được nới lỏng theo quy định của Sở GTVT.

Trước tình hình này PC08 khuyến cáo, người dân tại TP.HCM có nhu cầu về tỉnh thì có thể liên hệ hội đồng hương hoặc bộ phận tiếp dân tại địa phương lên phương án bố trí xe đưa rước, tránh tình trạng tự chạy xe máy về vì sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Bích Ngân