Người dân xếp hàng dài xin qua chốt kiểm soát cửa ngõ TP.HCM để về quê

Tháo dỡ chốt kiểm soát dịch nội thành TP.HCM Sáng 30.9, hàng loạt các chốt kiểm soát trên nhiều tuyến đường khu trung tâm TP.HCM bắt đầu được tháo dỡ. Tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Bùi Viện, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thái Bình, Cô Bắc, Cô Giang (Q.1)... lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố cùng nhiều xe bán tải nhỏ khẩn trương tháo dỡ các chốt kiểm soát. Các lực lượng công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ của các phường Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Bến Thành (Q.1)... được huy động để tiến hành tháo dỡ hàng rào theo từng tuyến trong thời gian nhanh nhất có thể, để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cộng đồng. Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lý Nhơn Thành, Trưởng ban bảo vệ dân phố P.Nguyễn Thái Bình (Q.1), cho biết sau kế hoạch tháo dỡ chốt kiểm soát từ 0 giờ ngày 1.10, lực lượng bảo vệ dân phố cùng cán bộ công an phường phối hợp lực lượng dân quân tự vệ và trật tự đô thị sẽ có 3 tổ tuần tra. “3 tổ tuần tra này sẽ kết hợp siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở người dân không tụ tập, đặc biệt tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế , người dân không được ‘ngủ quên’ trong chiến thắng”, ông Thành cho biết thêm. Ngọc Dương